Einbürgerungsfeier in Remscheid Nationalhymne als Gänsehautmoment

Sie lebe mit ihrem Sohn in Remscheid, der mittlerweile 18 Jahre alt sei. Sie sei alleinerziehend gewesen, habe vor 27 Jahren kein Wort Deutsch gekonnt – sich aber in der Wunschheimat ein komplett neues Leben aufgebaut. „Ich habe natürlich gearbeitet, damit ich für mich und meinen Sohn sorgen konnte. Aktuell studiere ich in Bochum Soziale Arbeit – und schreibe gerade meine Abschlussarbeit“, sagt sie. Und jetzt sei die deutsche Staatsbürgerschaft eben der schöne Abschluss für ihren ganz persönlichen Weg. „Es ist eine sehr schöne Feier, es ist immer wieder schön, hier in Remscheid so viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammen zu sehen“, sagt Huth. Sie habe auch einen zweiten Neubürger aus Rumänien kennengelernt. „Und auf Rumänisch beglückwünscht“, sagt Margareta Huth lachend.