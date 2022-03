Röntgen-Museum in Remscheid : Einblicke in die Schatzkammer

Einblicke in die Schatzkammer

Röntgen-Museum in Remscheid

Birgit Dömling öffnete das Museumsarchiv für Besucher des Röntgen-Museums – hier mt einem Brief von Oskar von Miller an Wilhelm Conrad Röntgen. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Remscheid Zahlreiche Aktivitäten bot das Röntgen-Museum seinen Besuchern anlässlich des 177. Geburtstags des berühmtesten Sohnes der Stadt. Neben Kinder- und Familienführungen gab es auch Archiv unveröffentlichter Dokumente.

Besuche im Deutschen Röntgen-Museum werden nie langweilig. Vor allem dann nicht, wenn sich wieder eine neue Tür öffnet und Einblicke in bislang verborgene Räume gewährt werden. Ein Beispiel ist das prall gefüllte Archiv, wo noch Tausende von originalen Dokumenten, Schriftstücken, Fotografien und Gerätschaften des Lenneper Wissenschaftlers schlummern, die darauf warten, gesichtet, archiviert und im besten Fall einst mal ausgestellt zu werden.

„Die Aufgabe eines Museums ist es nicht nur auszustellen, sondern auch zu sammeln“, unterstreicht Birgit Dömling, stellvertretende Museumsleiterin und vertraut mit der Masse an Archivalien, die in der „Schatzkammer“ des Museums schlummern. Längst sei nicht alles zu gebrauchen, aber im Zweifel seien eben alles originale Zeitdokumente und historische Quellen, die es zu schützen gilt.

Einblicke in die digitalisierte Sammlung diverser Museen gibt es übrigens online unter www.museum-digital.de

Resonanz Trotz bestem Frühlingswetter freute sich das Röntgen-Museum nach den pandemiebedingten Absagen des 175. und 176. Geburtstags Röntgens über sehr gut besuchte Kinder- und Familienführungen. Die Geburtstagsaktivitäten im Museum kamen bei den Besuchern bestens an.

Auf rund 150.000 Objekte schätzt Dömling die Anzahl an noch ungesichteten Material, das längst nicht alles in Lennep aufbewahrt wird. So viel Platz hat der Museumskeller schlichtweg nicht. „In Dahlerau teilen wir uns ein rund 2000 Quadratmeter großes Außenlager mit dem Werkzeugmuseum, wo wir immer wieder versuchen, die Objekte zu ordnen und auf Paletten zu sortieren“, erzählt Dömling. Doch diese Arbeit könne das Team des Museums längst nicht mehr alleine bewältigen. „Wir haben externe Archivare, die uns bei der Arbeit helfen, für die wir aber auf Fördermittel angewiesen sind.“ Wann immer etwas Geld da ist, wird ein solcher Archivar oder Archivarin eingesetzt.