Ansichtssache : Ein neuer Rückschlag für den Standort Remscheid

Meinung Die Rheinische Fachhochschule Köln hält den Standort Remscheid für entbehrlich. Das sind schlechte Nachrichten auch für den Honsberg.

Autsch, das tut richtig weh. Die Infrastruktur in Remscheid sei künftig „entbehrlich“ ließ das Führungstrio der Rheinischen Fachhochschule Köln in dieser Woche die Verantwortlichen der Stadt Remscheid wissen. Künftig setzt man bei berufsbegleitenden Studiengängen vor allem auf digitale Angebote. Zu Präsenz-Veranstaltungen sollen die Studierenden künftig zweimal im Monat zum Hauptstandort Köln anreisen. Das Ende des Hochschulstandorts Remscheid ist damit besiegelt.

Zwar gilt diese Entscheidung der RFH mit gleicher Begründung auch für andere Standorte mit berufsbegleitenden Angeboten wie Neuss, Bergheim oder Heinsberg. Tröstlicher macht das die Entscheidung für Remscheid gleichwohl nicht. Die Stadt hat der Fachhochschule den roten Teppich ausgerollt, um ein ortsnahes Angebot für die künftigen Fachkräfte der heimischen Wirtschaft zu haben und an Strahlkraft zu gewinnen.

RFH-Standort in Neuss

RFH-Standort in Neuss : Wissenschaft blickt auf den Lockdown

Umbau in Remscheid

Umbau in Remscheid : Honsberg soll „hippster Stadtteil“ werden

Immerhin sollen die Investitionen, mit denen die Stadt in der früheren Grundschule an der Martinstraße in Vorleistung gegangen ist, nicht umsonst gewesen sein. Laut Aussagen von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz vom Freitag soll es hier bald wieder Bildungsangebote geben. Genaueres wird noch nicht verraten.