Rezepte Holunderblüten: Ein leckerer Saft und eine Nachspeise

Remscheid Holunderblütendolden lassen sich gut zu Saft oder einem Dessert verarbeiten. Christian Jablonski, Chef des Restaurants "Der Grund", empfiehlt heute zwei Rezepte.

Genauso schmackhaft, wenn auch nicht so verbreitet wie Holunderblütengelee- und sirup, ist der Saft aus Holunderblüten. In Großbritannien ist er fester Bestandteil des Saftregals, bei uns jedoch nicht in jedem Supermarkt erhältlich.