Ein Jahr nach der Flut in Remscheid : „Die innere Unruhe bei Regen bleibt“

Remscheid Die Familie Fink aus dem Morsbachtal wurde am 14. Juli 2021 besonders schwer von der Flutkatastrophe getroffen. Noch sind nicht alle Schäden behoben.

Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, der Morsbach plätschert nur wenige Meter weit entfernt ruhig vor sich hin – Idylle pur mitten im Morsbachtal. Kaum noch etwas erinnert an die Flutkatastrophe – heute vor genau 365 Tagen, am 14. Juli 2021, als die Wassermassen auch die Firma Allfolia überfluteten und zerstörten. Einzig ein paar Sandsäcke lehnen noch an einer Garagenwand auf dem Gelände der Firma. Hinter den blauen Hallentoren wird in den modernen Werkstätten inzwischen wieder gearbeitet.