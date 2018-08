Ein geschichtsträchtiger Ortsteil

Remscheid Bergisch Born hat eine bewegte Geschichte. In der NS-Zeit stand „Born“ wegen seines Bahnhofes und seiner strategisch wichtigen Lage beispielsweise unter besonderem Einfluss der Nazis.

Seine erste urkundliche Erwähnung fand Bergisch Born im

13. Jahrhundert als Amt Bornefeld. Unter der Herrschaft des Grafen von Berg Gerhard I wurde Bornefeld (erst ab 1511 Bornefelt genannt) zum Gerichtsort und zur Verwaltungseinheit des Bergischen Staatswesen der Grafschaft ernannt. Zu diesem Zeitpunkt bildeten Remscheid, Wermelskirchen, Dabringhausen, Dhünn und Lüttringhausen eine Verwaltungseinheit, die noch bis 1407 Bestand hatte. In diesem Jahr löste sich Lüttringhausen vom Amt Bornefeld und ging im Amt Beyenburg auf. Als 1555 der Borner Ratsmann Bertram von Plettenberg auch das Amt in Hückeswagen erhielt, verlegte er den Amtssitz ins Hückeswagener Schloss. Das Amt Bornefeld-Hückeswagen verlor jedoch 1807 unter der Herrschaft der französischen Regierung gänzlich die bisherige Funktion. Doch die Ortschaft Bergisch Born, wie sie unter ihrem heutigen Namen bekannt ist, entwickelte sich erst zum Ende des 18. Jahrhunderts: In den Jahren 1773 bis 1778, also noch vor der Französischen Revolution (1789-1799), wurden die Höhenstraße (die heutige Bundesstraße 51), seit dem Mittelalter wichtige Handelsroute, sowie die Landstraße über Hückeswagen nach Siegen (heute B 237) errichtet.