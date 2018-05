Remscheid : Ein Dach für das Millionen-Projekt

Großbaustelle: Das Kino am Hauptbahnhof nimmt deutlich Konturen an. Foto: Lena Hogekamp

Remscheid Ein Spezialkran hievte gestern bis zu 50 Tonnen schwere Betonteile auf das Dach des Kinoneubaus. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Im Dezember sollen den bis zu 1300 Besuchern die ersten Filme gezeigt werden.

Anwohner und Passanten hielten am Hauptbahnhof spannende Augenblicke mit Handykameras fest: Ein Spezialkran hievte gestern bis zu 50 Tonnen schwere Betonteile auf das Dach des Kinoneubaus. Bis heute Abend soll der Gebäudekomplex seinen "Deckel" erhalten haben, wie es Projektleiter Marc Engel von der Firma Kropp formuliert. Danach kann der Innenausbau erfolgen. "Die Vorbereitungen dazu laufen bereits", fügt Engel hinzu. Er hält am Zeitplan fest: Im Dezember 2018 soll der Filmpalast eröffnen, der sechs Säle für bis zu 1300 Besuchern vorhält.

Im Inneren des Rohbaus lassen sich die Umrisse der Räumlichkeiten bereits erkennen. Herzstück wird ein imposantes Foyer sein. Von ihm zweigen in der unteren Etage die vier kleineren Säle ab, in der oberen Etage warten die großen Vorführungsräume auf das Publikum. "Remscheid wird sich nicht mehr hinter Dortmund verstecken müssen", verspricht Projektleiter Engel.

Mit der Fertigstellung der Dachkonstruktion habe das Großprojekt ein wichtiges Etappenziel erreicht. In der Nacht zum Dienstag wurde dazu der Autokran der Firma Floßdorf mit Sitz in Bad Neuenahr am Rohbau platziert. "Um sechs Uhr war er hubbereit", berichtet Engel. Eine besondere Herausforderung stellen die 50 Tonnen schweren Betonbalken dar, die bis heute Abend auf dem Neubau justiert und abgesichert werden. Daran werden weitere Fertigteile montiert - im Vergleich zu den Balken sind diese aber Leichtgewichte von acht Tonnen, die mit einer Wippe am Kopf des Krans auf dem Dach platziert werden.

Dieses Ereignis ließ sich auch Firmenchef Willi Kropp nicht entgehen, der gestern mit Ehefrau und Schwager drei Stunden Fahrt nach Remscheid auf sich nahm. Sitz seines Betriebs ist das hessische Großenlüder. Erfahrungen mit einem Kinoneubau hat der Unternehmer bereits im benachbarten Fulda gesammelt. "Damals haben wir es auch kurz vor Weihnachten eröffnet. Und mit dem Rohbau waren wir zu diesem Zeitpunkt in etwa so weit wie jetzt in Remscheid - nur ist das Gebäude in Fulda noch viel größer und enthält auch ein Parkhaus und Gastronomie", erklärt der Bauherr, der mit der Kinokette Cinestar zusammenarbeitet. Sie pachtet das Gebäude, das unter der Federführung von Kropp entsteht.

Zwischenzeitlich war das Projekt ins Stocken geraten, nachdem ein mit dem Bau betrautes Unternehmen Insolvenz anmelden musste. Seither hat der Bauherr selber die Regie übernommen. "Es liegt in unserer Hand", erklärt Willi Kropp, der auch hiesige Betriebe mit dem Innenausbau betraut hat. Der Fachbetrieb Krüger kümmert sich um die Sanitärarbeiten, die Firma Geldsetzer um die Elektrotechnik, listet Projektleiter Marc Engel auf. Am Ende werde ein Kino stehen, in dem Cinestar einen hohen Standard biete, wie er hinzufügt. Das gelte für die Sitzplätze ebenso wie für die Tontechnik.

All das hat seinen Preis: Für das Projekt bringen die Partner zwischen elf und zwölf Millionen Euro auf, wie Willi Kropp zu Beginn der Bauarbeiten berichtete. Mit dem Gebäudekomplex auf dem ehemaligen Bahnhofsgarten bekommt Remscheid ein Kino zurück, das Filmfans schon seit über fünf Jahren vermissen: An der Alleestraße schloss 2012 mit dem Metropol der letzte Filmpalast. Noch einige Jahre länger ist das Union und Atelier Theater am Markt schon Geschichte. Projektleiter Engel sieht mit dem Kino Perspektiven für die Innenstadt verbunden.

Unter anderem könne sich die Gastronomie an der Alten Bismarckstraße bis hinauf zum Markt und der Alleestraße auf Besucher freuen, die vor oder nach dem Kinoerlebnis einkehren möchten.

