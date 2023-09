Briefzusteller in Remscheid Eberhard Portworsnick trägt seit 50 Jahren die Post aus

Nach der Ausbildung, der praktische Teil in Remscheid, der theoretische in Solingen, sei er dann als Zusteller zunächst in Bliedinghausen, dann am Falkenberg und in den vergangenen 20 Jahren in der Altstadt. Neben der eigentlichen Arbeit als Zusteller – wie der Postbote heute offiziell heißt – habe er seit 1992 auch noch eine weitere Aufgabe. „Es geht dabei darum, dass einmal im Jahr die Bezirke bemessen werden, damit die Zusteller das in 38,5 Wochenstunden auch schaffen können. Bezirke leben, verändern sich. Da ist es dann gut, dass man neben den computergestützten Auswertungen auch Kollegen auf der Straße hat, die das mit ihrer Expertise ergänzen können“, sagt Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutschen Post. Er betont außerdem, dass es nur sehr wenige Mitarbeiter gebe, die die 50 Jahre vollbekommen. „Es ist ein echt knackiger Job“, sagt er durchaus anerkennend.