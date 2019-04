E-Mobilität in Lüttringhausen : Einzelhändler fürchten um Kundenparkplätze

Am Rathaus in Lüttringhausen sind die Parkplätze knapp. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Der im Februar getroffene Beschluss der Bezirksvertretung (BV) Lüttringhausen zur Einrichtung zweier Ladeplätze für Elektroautos auf dem Parkplatz neben dem Lüttringhauser Rathaus löst nicht bei allen Begeisterung aus.

Die Nachfrage für E-Autos sei derzeit noch nicht so groß, argumentierte er. Dadurch würden zwei Kundenparkplätze den ganzen Tag nur für potenzielle Ladevorgänge freigehalten. Ohnehin sei die Parkplatzsituation „unbefriedigend“, seit durch die Installation der Überquerungshilfe zwei Parkplätze auf der Kreuzbergstraße weggefallen sind. Der neu gestaltete Bürgersteig auf der Parkplatzfläche am Rathaus habe das Problem zusätzlich verschärft, da er die angrenzende Parktasche verengt.

Die Einzelhändler, die sich mit ihrer Beschwerde auch unterstützend an den Marketingrat Lüttringhausen gewandt hatten, schlagen vor, stattdessen die Ladesäule mit den entsprechenden Stellplätzen hinter dem Rathaus installieren zu lassen. Auf diese Weise würden keine der benötigten „Einzelhandelsparkplätze“ belegt, betonte Beckmann. Nicht zuletzt durch ein integriertes Navigationsgerät sei jeder E-Auto-Halter dazu in der Lage, diese Stellflächen zu finden. Zudem regte er an, den Taxi-Platz an der Kreuzbergstraße ebenfalls zu verlegen. „Es kann nicht sein, dass die Einzelhandelskunden auf die Parkplätze der Discounter angewiesen sind, um ihre Einkäufe zu tätigen“, betonte er.