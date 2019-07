Serie „Mein Remscheid“ : Rückzugsort mit nur einer Straße

Im romantisch verwilderten Garten stehen zwei Figuren und begrüßen Besucher. Alles an diesem Ort wirkt liebevoll gestaltet, harmonisch und ruhig. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Oberhalb der Wuppertalsperre im Grünen findet man Durchsholz. Die Hofschaft hat eine lange Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Katterwe

Ganz am Rand von Remscheid, direkt an der Grenze zu Radevormwald, versteckt im Grünen und nur von der Natur umgeben, liegt das kleine Örtchen Durchsholz. Eine Hofschaft, die mittlerweile fast 600 Jahre alt ist und in der Zeit einige Veränderungen miterlebt hat. 1433 wurde sie erstmals in einer Karte gekennzeichnet, als Durtholt, ein anderes Mal als Holtz, Ackerhof oder Fünfzehnhöfe - der Namen des Ortes wandelte sich in den Jahren ständig und erst lange nach der Eingemeindung in Lennep zu Beginn des 20sten Jahrhunderts erhielt er seinen bis heute feststehenden Namen Durchsholz.

Einigen Quellen zur Folge besiedelten die ersten Siedler das Eckchen schon vor dem achten Jahrhundert. Nomaden, die häuslich werden wollten und Arbeiter aus größeren Gemeinden, die nach Land suchten und den damaligen Gemeinden ihre Namen gaben – Holtz, Acker und ähnliches, weil sie Waldarbeiter und Viehzüchter oder Bauern waren.

Info Wanderparkplatz in der Nähe Lage Seit 1906 gehört Durchsholz offiziell zu Lennep dazu. Die Gemeinde besteht nur aus einem einzigen Straßenzug und schließt an die Raderstraße an, wo sich auch ein Wanderparkplatz befindet. Die Lage bietet den perfekten Ort für Ruhe und zum Rückzug aus dem lauten Alltag.

Heute wirkt der Ort auf den ersten Blick noch immer wie eine Hofschaft, eine Idylle direkt oberhalb der Staumauer an der Wuppertalsperre, umgeben von Grün, von Feldern, von Wald und Wiesen. Um zum ersten Haus zu gelangen, muss man die beleuchteten Straßen von Althackenberg verlassen und der einzigen Straße hinab in die Natur folgen. Es geht vorbei an einem kleinen Weiher inmitten eines großen Gartens. Dahinter begrüßen einen in Holz geschnitzte Gesichter und Figuren, von denen eine als Hirte verkleidet ist. Bei Dunkelheit erscheinen sie wie Fratzen, die Eindringlinge aufhalten und ihr Dorf beschützen wollen. Ein Türchen in einem der Bäume am Straßenrand zieht immer die Augen auf sich: „Wer ist für den Naturschutz verantwortlich?“, steht dort in die Rinde geritzt – dahinter verbirgt sich die überraschende Antwort.

Die Antwort auf die Frage sollte man bei einem Abstecher nach Durchsholz herausfinden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Schnell wird deutlich, dass die frühere Bedeutung von Holz und Natur hier noch immer aufleben. Auch im Hof und Garten des denkmalgeschützten Bauernhofs sind Figuren zu erkennen. Alles an diesem Ort wirkt liebevoll gestaltet, harmonisch und ruhig. Es ist eine Ruhe, die nicht oft durchbrochen wird, höchstens von Wanderern, Reitern oder Hundebesitzern, die dem direkten Fußweg zur nahen Waldkirche folgen.

Diese Eigenschaft schätzen auch die Bewohner. Zu frühen Zeiten verteilten sich hier bis zu 100 Menschen auf sieben Wohnhäuser. Heute sind es 21 Häuser mit 60 Einwohnern. Unter ihnen Julian Ring. Der 18-jährige ist hier groß geworden und weiß bis heute, was er an seinem Zuhause hat und auch als Kind hatte: „Es ist ruhig, also wenig Verkehr und man ist fast immer in der Natur unterwegs, sei es mit den Eltern, dem Hund oder mit den Pferden. Früher haben wir mit Freunden irgendwelche Spiele gespielt oder sind einfach nur auf Bäume klettern. Vorteilhaft ist, dass es zwar abgeschieden scheint und irgendwie auch ist, aber trotzdem die „Stadt“ schnell erreichbar ist.“ Wie viele Anwohner und Touristen geht auch er gerne zum Sportzentrum Hackenberg oder an die Wuppertalsperre.

Das denkmalgeschützte Haus mit der Hausnummer Nr. 1 am einzigen Straßenzug der Gemeinde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Bei extremem Niedrigwasser kann man hier sogar noch die Überreste der alten Schnellstraße sehen, die mit dem Bau der Talsperre geflutet wurden, doch diesen verborgenen Teil vom Durchsholzener Grenzgebiet kennt kaum jemand. Dabei ist es bei gutem Wetter rings um die Wuppertalsperre immer voll.

Auch in Durchsholz ist wenigstens einmal im Jahr richtig was los, denn die Interessensgemeinschaft organisiert regelmäßig ein Dorffest. Das Osterfeuer ist auch außerhalb der Straße bekannt und mit der Gemeinschaft vor Ort ist man doch nie allein. „Alle kennen sich und man kann sich so einbringen wie man möchte. Es herrscht eine große Hilfsbereitschaft untereinander und zu größeren Feiern lädt man sich auch gegenseitig ein“, erzählt Julian. „Und dann ist da noch Michael, der so etwas wie der gute Geist des Dorfes ist. Er hat einen Teich, welcher immer wieder für Feste genutzt werden kann und wird.“