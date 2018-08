Duo klaut Mercedes und flüchtet vor Polizei

In Autohaus eingebrochen

Die Beamten stellten fest, dass der Wagen aus einem Autohaus am Papenberg entwendet wurde. Foto: dpa

Remscheid Die Polizei sucht nach einem Duo, das einen Mercedes gestohlen hat. Kurios: Die Beamten kamen den Dieben auf die Spur, weil diese mit dem Wagen über eine rote Ampel fuhren.

Zu einem kuriosen Fall kam es jetzt in Remscheid: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fiel Polizeibeamten gegen 1.40 Uhr ein Mercedes auf, der das Rotlicht einer Ampel auf der Straße Im Bruch missachtete. Als die Polizisten dem Wagen folgten, sprangen plötzlich Fahrer und Beifahrer aus dem Auto und flüchteten fußläufig über die Trasse in Richtung Kremenholl.