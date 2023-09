Moschee in Remscheid Drohschreiben an Moscheen – Frau (46) unter Verdacht

Nach einer Serie von Drohschreiben an Empfänger in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern haben hessische Behörden eine 46-Jährige als Tatverdächtige ermittelt. Sie stehe im Verdacht, die Postkarten und Schreiben an mindestens vier Moscheen in Essen, Remscheid und Hannover sowie Konsulate und eine jüdische Gemeinde versendet zu haben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mit. Zudem sollen südhessische Lokalpolitikerinnen und -politiker betroffen sein.