Remscheider verurteilt Drogenhandel: 20-Jähriger muss nicht ins Gefängnis

Remscheid · Wo er die Drogen gekauft hatte? Und was er mit der Schusswaffe wollte, die Polizeibeamte unter dem Beifahrersitz gefunden hatten? Zu all dem hatte der Angeklagte so kleinlaut geantwortet, dass die Jugendrichterin ungehalten wurde: „Keine Ahnung und weiß ich nicht: Das kommt hier nicht gut!“

21.11.2023 , 17:02 Uhr

Der 20-Jährige wurde nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Von Sabine Maguire