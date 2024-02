Drogen-Plantage in Remscheid Angeklagte legen Geständnis ab

Am 24. August stand dann die Polizei vor der Tür, auch das Technische Hilfswerk (THW) war dort im Einsatz. Nach dem Hinweis eines Zeugen, dass in dem Einfamilienhaus eine Marihuana-Plantage betrieben werde, hatten intensive Ermittlungen diesen Verdacht erhärtet. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Durchsuchungsbeschluss beantragt, der an jenem Morgen vollstreckt wurde. In dem leerstehenden Haus waren sechs Räume professionell umgebaut worden. Um nicht durch den hohen Stromverbrauch aufzufallen, wurde die Stromleitung jenseits des Zählers „angezapft“. Mehr als 800 Pflanzen mit einem Gesamtgewicht von knapp 35 Kilogramm Marihuana hatte das THW aus dem Haus geschleppt und bei der Müllverbrennung abgeliefert.