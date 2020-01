Remscheider Gefängnis : Drogen im JVA-Spind – Bewährung für 25-Jährigen

Remscheid/Wuppertal Das hätte übel enden können für den 25-Jährigen, der sich vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten hatte, weil man in seinem Spind im Arrestraum der JVA einen Joint gefunden hatte.

Da aber die Staatsanwaltschaft den Drogenbesitz in der JVA mit einer Geldstrafe nicht ausreichend geahndet sah, war man dort in Berufung gegangen. Die wurde nun verhandelt und hätte dem Angeklagten beinahe den nächsten Aufenthalt in der Vollstreckungshaft eingebracht. Dass er schon seit Juli 2019 wegen einer ebenfalls nicht gezahlten Geldstrafe per Haftbefehl gesucht worden war? Das wusste offenbar weder die JVA, dort hätte man ihn trotz Weihnachtsamnestie nicht nach Hause schicken dürfen. Und auch der Berufungsrichter fiel aus allen Wolken, als ihm nun erstmals zu Ohren kam, dass es noch einen offenen Haftbefehl gegen den Angeklagten gab.

Also beorderte die Staatsanwältin in einer kurzen Pause der Verhandlung zwei bewaffnete Polizisten in den Gerichtssaal, die den Haftbefehl noch an Ort und Stelle hätten vollstrecken können. Der Angeklagte war auch brav von der Zigarettenpause in den Saal zurückgekehrt – da waren die Polizisten aber schon wieder weg. Der Kammer scheint die verworrene Sachlage zu undurchsichtig gewesen zu sein, darüber soll nun erstmal ein Amtsrichter entscheiden.