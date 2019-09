Bei Dortmund : Remscheider soll Rennen auf A 2 gefahren sein

Warendorf Ein Remscheider steht im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag an einem Autorennen auf der A 2 bei Dortmund teilgenommen zu haben. Wie die Polizei Warendorf am Montag mitteilte, wurden Autos, Führerscheine sowie Handys mehrerer Tatverdächtiger sichergestellt.

