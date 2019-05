Outlet-Center in Remscheid : Outlet-Verhandlung verschoben

Remscheid Vorerst wollen sich die beiden Städte Remscheid und Wuppertal in den Streitfällen ums DOC und FOC nicht vor Gericht treffen.

Vorerst wollen sich die Städte Remscheid und Wuppertal in den Streitfällen um das DOC in Lennep und das FOC in Wuppertal nicht vor Gericht treffen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Der für Donnerstag vorgesehene Termin beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes NRW in Münster sei auf Wunsch von Wuppertal verschoben worden.