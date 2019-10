Pläne in Lennep zum DOC : „Keine Fakten“ durch Baustelle schaffen

Pläne in Lennep zum DOC

Lennep Weil noch nicht sicher ist, ob das Designer-Outlet-Center (DOC) in Lennep gebaut werden darf, geht die Stadt Remscheid mit dem Ausbau der Kreuzung Ringstraße / Rader Straße, dessen Kosten sie zu einem Teil mitträgt, ein „nicht unerhebliches finanzielles Risiko“ ein und schaffe „irreversible Fakten“.

Dies gelte umso mehr, weil Remscheid etwa beim anstehenden Bau der Lärmschutzwand an der Ringstraße für den Investor in Vorleistung gehe. Es sei nicht sicher, dass die Stadt dieses Geld im Falle eines Scheiterns der Pläne zurückerhalte.

Diese Thesen vertrat die Lenneperin Bettina Stamm (sie war zwischenzeitlich für die Linke in den Gremien des Rates aktiv) bei einer Einwohnerfrage in der jüngsten Ratssitzung. Sie verwies darauf, dass Remscheid einen Platz in der Liste der zehn höchst verschuldeten Städte einnimmt.