"On Fire": DJ Duo Moonbootica mit Symphonikern

Remscheid Bei der zweiten Auflage der Musikreihe hat das Orchester Stars aus Hamburg zu Gast. Miki Kekenj schrieb Arrangements.

Es grenzt an Euphorie, wenn man die Stimmung beschreiben soll, mit der die beiden Musiker der Bergischen Symphoniker, Mihalj "Miki" Kekenj und Christian Leschowski, dem Konzert mit dem Hamburger DJ-Duo Moonbootica entgegenfiebern. Leschowski, weil er als Organisator ein zweites Mal auf ein volles Haus bei der neuen Reihe "On Fire" setzen kann. Kekenj, weil er seine Arrangements für House- und Electro-Band und ein klassisches Orchester mit seinen Symphonikern erstmals als Dirigent aufführt.

Orchestergeschäftsführer Stefan Schreiner freut sich ebenfalls auf die Konzerte im Solinger Konzertsaal und im Remscheider Teo Otto Theater. Denn die Symphoniker würden mit "On Fire" etwas anbieten, was andere Orchester eben nicht im Programm hätten: Konzerte, die für ein neues Publikum speziell zusammengestellt werden und jeweils Welturaufführungen seien. So war es schon mit Max Mutzke zum Start der Reihe. "Pop meets Classic, das können alle. Bei uns müssen sich die Musiker aber nicht verbiegen." Das bestätigt Leschowski. Seine Kolleginnen und Kollegen würden sich alle auf die Konzerte freuen. Er hat die Proben organisiert, sich um die Werbung gekümmert. Kurz, alles das, was nötig ist, um die zwei Events möglich zu machen, lief über seinen Schreibtisch. Dabei hebt er die Stiftung der Symphoniker hervor, die als Veranstalter das Risiko tragen würde und finanziell alles abdeckte.