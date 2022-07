Dieb aus Remscheid : Letzte Chance auf Bewährung

Ein vorbestrafter Remscheider ist erneut nicht zur Freiheitsstrafe verurteilt worden. Foto: David-Wolfgang Ebener

Remscheid In Remscheid eine Handtasche aus dem Auto geklaut. Im Zug nach Duisburg die Fahrgäste bestohlen. In einer Bar in Konstanz soll er aus der Tasche einer Frau deren Geldbörse eingesteckt und mit der EC-Karte die Rechnung in einem Striptease-Club bezahlt haben.

Von Sabine Maguire

Der angeklagte Remscheider hatte seine kriminelle Energie offenbar nicht nur vor Ort ausgelebt, sondern war dazu auch noch weit gereist. Dass es zwischenzeitlich eine Verurteilung wegen Leistungserschleichung gegeben hatte, spricht wohl dafür, dass er auf seinen Fernreisen ohne Ticket unterwegs gewesen sein dürfte.

Die Polizisten, die ihn im August 2015 im Nachtzug von Düsseldorf nach Duisburg auf frischer Tat ertappten, hatten danach nicht gefragt. Stattdessen galt das Interesse dem, was der Angeklagte und ein Mittäter zuvor in ihren Taschen hatten verschwinden lassen. Die beiden Männer waren in den Zug gestiegen, um Ausschau nach potentiellen Opfern zu halten.

Auf der Treppe zur oberen Etage des Doppelstockwagens saß dann offenbar jemand, bei dem man zur Tat geschritten war. Aus der vorderen Hosentasche das Smartphone geklaut, aus der Gesäßtasche das Portemonaie: So ganz bei Sinnen dürfte auch das Opfer zu nachtschlafender Stunde nicht mehr gewesen sein. Umso aufmerksamer waren die Polizeibeamten, offiziell im Einsatz gegen Taschendiebe. Sie hatten den Angeklagten und seinen Mittäter noch im Zug gestellt und dabei war aufgefallen, dass der Remscheider dazu noch eine Nagelschere und eine Rasierklinge bei sich hatte.

Aus dem Diebstahl wurde so ein Diebstahl mit Waffen, es folgte eine Bewährungsstrafe. Zuvor war schon die Sache aus Konstanz vor Gericht gelandet und mit einer Geldstrafe abgeurteilt worden. Und dann war da noch die Geschichte mit der Handtasche, die der Algerier in Remscheid aus einem Auto geklaut hatte. Die Besitzerin war dem 28-Jährigen noch hinterher gelaufen und hatte gesehen, wie der in die S-Bahn nach Wuppertal gestiegen war. Geistesgegenwärtig alarmierte die Frau die Polizei, die den Dieb in Oberbarmen aus dem Zug holte.

Während die Beamten die Bahn durchsuchten, türmte der Algerier über die Gleise. Die Personalien des geduldeten Asylbewerbers hatte man offenbar schon festgestellt, um ihn später in der Unterkunft aufsuchen zu können. Das Diebesgut hatte der Mann bei der Flucht weggeworfen und die Tat anfangs geleugnet. Das Amtsgericht hatte ihn zu sechs Monaten Haft verurteilt, dagegen war der Mann erfolgreich in Berufung gegangen.