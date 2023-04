Tipps Die wichtigsten Termine für Remscheid 2023

Christopher Street Day

16. September 2023

Die Premiere ist in Planung: Erstmals soll in Remscheid ein Christopher Street Day offiziell gefeiert werden. Mit einem Demozug und einem bunten Fest im Stadtpark wird ein Zeichen gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen sowie transgender und intersexuellen Menschen gesetzt werden. Die After-Show-Party findet in der Tanzfabrik an der Nordstraße statt.

www.csd-remscheid.de