Remscheid: Die Vielfalt der Mobilität in Remscheid

Die Vielfalt der Mobilität in Remscheid

Remscheid Umweltamt informiert am Wochenende bei der Motorshow über klimafreundliche Fortbewegung.

Die Motorshow in Remscheid bekommt Verstärkung. Am Wochenende stellen die Autohäuser wieder traditionell ihre chromblitzenden Modelle auf die Alleestraße aus. Über 150 Fahrzeuge sollen es sein. Parallel dazu organisiert das Umweltamt auf dem Rathausplatz eine großflächige Informationsveranstaltung rund um das Thema "Mobilität".

"Bei unseren Bürgerbefragungen haben wir festgestellt, dass Mobilität in Remscheid ein großes Thema ist", sagt Umweltmanagerin Nicole Schulte. Die Fans von Brennstoffmotoren aller Klassen interessieren sich heutzutage nicht nur für PS und neue Assistenzsysteme, sondern auch für andere Formen der Fortbewegung. Dabei steht die klimafreundliche Art, von A nach B zu kommen, im Zentrum eines Informationsparcours. Dazu gehören vor allem das E-Bike und der öffentliche Nahverkehr.

"Die Besucher haben die Möglichkeit, ein E-Bike auszuprobieren", sagt Schulte. Räder mit einem Elektromotor seien im bergigen Remscheid inzwischen eine Alternative zum Auto, findet Schulte. Die Umweltmanagerin weiß aber, dass Remscheid gleichwohl noch sehr viel fehlt, bis es sich eine Fahrradstadt nennen könnte - auch wenn inzwischen an einem Radwegekonzept gearbeitet wird.

Über die Freiheitstraße mit dem Rad zu fahren, empfinden die wenigen Radfahrer, die es tun, immer noch als eine Fahrt mit erhöhtem Sicherheitsrisiko. "Vielleicht entwickeln wir mal ein Projekt, in dem die Autofahrer in Remscheid besser auf Radfahrer eingestellt werden", sagt Schulte. In Großstädten wie Köln und Münster liegen seit Jahren entsprechende Erfahrungen vor.