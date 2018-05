Ansichtssache : Die Sorge vor einem Präzedenzfall auf der A 1

Remscheid Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Diese Einstellung bestimmt weiterhin die Haltung der Bezirksregierung in Düsseldorf beim Thema Lärmschutz an der A1. Kein Argument erscheint zu abwegig, um den Wunsch der Stadt abzuweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erst hoffte man bei der Aufsichtsbehörde darauf, die Tempomessungen der Stadt als nicht belastbar entblößen zu können. Das hat nicht funktioniert. Die Ausgangsthese, wonach die Lkw an dieser Stelle schneller fahren als erlaubt, hat sich mit einer neuen Messung noch mal bestätigt. Nun sorgt man sich in Düsseldorf plötzlich um Pkw-Fahrer, die mit Notbremsungen vor den Blitzer-Kameras für Gefahr sorgen.

Die Stadt hält zurecht dagegen, dass auf die neue Anlage frühzeitig mit Schildern hingewiesen würde. So wie an anderer Stelle in Deutschland längst üblich und mit Erfolg betrieben. Folgt man der Logik des Landes, landet man am Ende schnell bei einem grundsätzlichen Blitzerverbot auf Autobahnen.

Es ist wohl die Furcht vor einem Präzedenzfall, der die Aufsichtsbehörde nach immer neuen Tricks suchen lässt, um an der nachträglichen Korrektur der eigenen Fehler vorbeizukommen.



zurück

weiter

Das Lärmschutzkonzept für diesen Abschnitt der Autobahn basiert auf der Annahme, dass kein Lkw schneller als Tempo 80 fährt. Auf dieser Basis wurden unter anderem die Lärmschutzwände gebaut. Wer sich den Spaß erlaubt, die bergab rollenden Brummis mal ein Stück weit auf der Nebenspur zu begleiten, wird schnell feststellen, dass dies nicht der Realität entspricht.

Auch zu diesem Thema gibt es in dieser unendlichen Geschichte eine bezeichnende Anekdote. Zwischenzeitlich wurde argumentiert, dass die Lkw dank einer eingebauten Abriegelung gar nicht schneller als 92 km/h fahren können. Man fragt sich, auf welchen Autobahnen die Verfasser zu dieser Erkenntnis gekommen sind. In NRW kann es ganz sicher nicht gewesen sein.

Die Sorge, dass andere Kommunen dem Beispiel der Stadt Remscheid folgen könnten, wenn diese messen darf, darf nicht der Grund sein, eine berechtigte Forderung abzuweisen. Es geht vielmehr darum, endlich einen Weg zu finden, um geltende Gesetze einzuhalten.

(RP)