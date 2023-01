1,3 Millionen Euro sind für die Sanierung veranschlagt Die Remscheider „Kloki“ wird brandsicher gemacht

Es herrscht Hochbetrieb, am ersten Freitag im neuen Jahr, in den Räumen der altehrwürdigen Klosterkirche. Aber nicht in Form von Veranstaltungen oder einer Feier. Es staubt zwar nicht mehr so sehr wie noch am Vortag, aber deutlich ist: Hier wird handwerklich gearbeitet. „Wir sind seit dem 2. Januar dran, an Silvester war noch eine Veranstaltung, direkt nach Neujahr haben wir damit angefangen, alles auszuräumen“, sagt Architektin Sophie Welke.