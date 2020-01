Die Remscheider Aufführungs-Tipps im Januar : Komödie, Klavier und Kabarett

Remscheid Zum neuen Jahr bieten die Kulturveranstalter eine Reihe von Aufführungen, die für eine guten Start in die zweite Hälfte der Spielzeit stehen. Wir haben in den Programmen gestöbert und Vielversprechendes entdeckt.

Teo Otto Theater

In der Komödie „Kunst“ der Französin Yasmina Reza hat Serge sich für eine beachtliche Summe ein Gemälde gekauft: weiße Streifen auf weißem Untergrund. An diesem Bild entzündet sich der Streit zwischen drei Freunden, in dessen Verlauf sich ihr Leben und ihre Beziehungen grundlegend ändern. Das Kunstwerk dient als Katalysator, mit dessen Hilfe Reza auf psychologisch fein gezeichnete Weise die drei Männer, ihre Gefühle, ihre Befindlichkeit, ihre Freundschaft, ja ihr gesamtes bisheriges Dasein auf den Prüfstand stellt – eine wortgewandte Komödie über die Halbwertszeit von Freundschaften. „Das Drama von ,Kunst‘ ist ja nicht, dass sich Serge das weiße Bild kauft, sondern dass man mit ihm nicht mehr lachen kann. Wenn Sie mit einem Freund lachen können, dann können Sie alle möglichen Differenzen mit ihm haben. Wenn man nicht mehr lachen kann, gewinnt die Meinung die Oberhand, und es gibt nichts mehr jenseits von ihr“, sagt die Autorin. (15. Januar, 19.30 Uhr).