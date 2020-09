Die Linke in Remscheid : Fritz Beinersdorf tritt sein Ratsmandat nicht an

Remscheid Der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linken im Remscheider Rat, Fritz Beinersdorf, wird sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nicht annehmen.

Das erklärte er am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Beinersdorf schrieb: „Im Verlaufe des Kommunalwahlkampfes bekam ich Probleme mit meinem Magen, die zum Ende des Wahlkampfes äußerst schmerzlich wurden, so dass ich mich auf Anraten meines Arztes am Montag, 14. September, ins Sana-Klinikum begab. Seit dem 22. September steht fest, ich habe Krebs. Deshalb werde ich all meine Kraft und Zeit darauf verwenden, diese Krankheit zu überwinden. Eine Ausübung des Mandats ist also nicht möglich.“