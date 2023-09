Ansichtssache Die CDU will es diesmal besser machen

Die Bürger allerdings an den Inhalten des Wahlprogramms mitbasteln zu lassen, hat eine andere Qualität. Wie will man mit Vorschlägen umgehen, die so gar nicht zur bisherigen Parteilinie passen? Auf die Programmkommission, die den Prozess eng begleiten soll, kommt ein Spagat zu. Wie formt sie aus der Ideensammlung ein schlüssiges Konzept? Und wie gelingt es, dass dieses jene Wähler anspricht, die von der CDU eine Alternative zu SPD, Grünen, FDP, Linke oder Wählergemeinschaft erwarten? Dass die CDU sich nicht in die Nähe von Pro Remscheid begeben will, wird an dieser Stelle vorausgesetzt.