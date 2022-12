Ansichtssache Die bittere Zukunft leerstehender Reihenhäuser

Im Badeparadies „Wannanas“ in Herne-Wanne-Eickel wurde jetzt ein Duschtarif eingeführt: Für 30 Minuten Besuch zahlt man 1,50 Euro Eintritt - inklusive Schwimmen und: Duschen. Und warum das Ganze? Weil mittlerweile die tägliche Körperhygiene auch für die Mittelschicht langsam zu teuer wird. Das ist Fakt. Fakt ist auch, dass zeitgleich in Remscheid der Neubau von 80 Eigenheimen alleine in der Haddenbach geplant ist. “Wir brauchen Wohnraum, vor allem für junge Familien“, begründet Baudezernent Peter Hinze das Vorhaben. Ein wichtiges Wörtchen hat er dabei allerdings entweder vergessen oder bewusst unter den Tisch gekehrt: „bezahlbaren“.