Remscheid: Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter auf 7,5 Prozent

Remscheid Die Arbeitslosigkeit in Remscheid ist nahezu konstant geblieben. Das teilte das Arbeitsamt gestern mit. Aktuell sind 4.434 Menschen arbeitslos gemeldet, 16 mehr als im April, 488 Personen oder 9,9 Prozent weniger als im Mai vor einem Jahr.

Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote im Mai noch 8,5 Prozent. Es meldeten sich 953 Personen im Mai neu oder erneut arbeitslos und 932 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Arbeitgeber meldeten im Mai 377 freie Arbeitsstellen in Remscheid. Insgesamt werden in Remscheid 1.218 Arbeitskräfte gesucht, das sind 35 Stellen oder 2,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Unterbeschäftigungsquote in Remscheid sinkt von 10,4 Prozent im April auf aktuell 10,2 Prozent. Im Mai 2017 lag sie bei 11,2 Prozent. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung beträgt aktuell 71,4 Prozent.