Kritik an der örtlichen CDU Deutliche Worte beim Kreisparteitag der Remscheider FDP

Die verlorene Landtagswahl nagt noch immer an den Liberalen in Nordrhein-Westfalen. „Der Ausgang dieser Wahl wirkt bis heute auf allen Ebenen unserer Partei nach“, stellte Kreisvorsitzender Torben Clever beim Kreisparteitag der Liberalen im Remscheider Autobahn-Hotel klar. In Remscheid habe die FDP zwar „hauchdünn“ über dem Landesdurchschnitt abgeschnitten, „trotzdem können und dürfen wir – und in diesem Fall auch ich persönlich – mit diesem Ergebnis hier vor Ort nicht zufrieden sein.“ Ein wesentlicher Grund fürs bundesweite Scheitern der Liberalen sieht Clever darin, „dass viele Wählerinnen und Wähler nach wie vor mit der Regierungsarbeit der FDP gemeinsam mit SPD und Grünen in Berlin fremdeln.“