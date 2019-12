Remscheider Verein sucht eine neue Bleibe : Der Verein BAF will Flüchtlingen weiter helfen

Der Verein BAF will Flüchtlingen weiter helfen

Die meisten Mitarbeiter des Vereins BAF (die Buchstaben stehen für „begegnen“, „annehmen“, „fördern“) haben eine Anstellung bei der Stadt erhalten. Aber ein Kern von ehrenamtlichen Kräften will die Arbeit weiterführen. Auch wenn sich die Aufgaben nun reduziert und verändert haben. „Wir wollen weiterhin die Flüchtlinge in dieser Stadt betreuen“, sagt Heino Bönig, der Vorsitzende des Vereins. Nach seinen Angaben gibt es noch 15 Mitglieder.

Die frühere Belegschaft mit über 100 Mitarbeitern kümmerte sich um die Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung in Remscheid. Die Stadt hatte dem Verein diese Aufgabe übertragen. Das Spektrum reichte vom Hausmeister in den Wohnheimen über Sozialarbeiter bis hin zum Finanzbuchhalter. Mit dem Verein BAF hatte die Stadt Remscheid einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, der nach langer Zeit gekündigt wurde. Zerwürfnisse im Vorstand hätten dafür gesorgt, dass der Verein nicht mehr handlungsfähig sei, hieß es seitens der Verwaltung.

Laut Bönig bleibt für die ehrenamtlichen Mitglieder nach dem Wechsel weiterhin einiges zu tun. Das aus Spenden erworbene Vermögen des Vereins belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. „Wenn es irgendwo brennt, leisten wir Soforthilfe“, sagt Bönig. Der Verein springt ein, wenn ein Flüchtling zum Beispiel zum Konsulat nach Berlin fahren muss, aber die Zugfahrt nicht bezahlen kann. Oder er gewährt jungen Männern, die eine Ausbildung beginnen, ein Darlehn, um Schulden zu tilgen. Sozialarbeiter vor Ort faxen die Anträge zum Verein, der so schnell wie möglich eine Entscheidung trifft. Manchmal von jetzt auf gleich. Der Verein muss sich nun einen neuen Büroraum suchen. Zum Jahresende hat die Stadt ihnen die Räume in der Wülfingstraße gekündigt. „Wir brauchen einen kleinen Raum, in dem wir unsere Treffen abhalten können“, sagt Bönig. Miete könne der Verein nicht bezahlen. Geld für Betriebs- und Verwaltungskosten wollen und können sie nicht ausgeben. Alles solle direkt den Menschen zugute kommen. Angebote nimmt der Vorsitzende unter heino-boenig@t-online.de entgegen.