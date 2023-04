Lüttringhausen Lüttringhausen plant eigenes Parkfestival

Viel Livemusik, Lesungen, Wein und Bratwurst, Burger und Bier, dazu Sonne, gut gelaunte kleine und große Menschen, Spaß und Unterhaltung: So in etwa soll es sich vom 18. bis zum 20. August auf der neuen Parkanlage am Rathaus Lüttringhausen zutragen, geht es nach den Wünschen des Lüttrinhausener Heimatbundes, der gemeinsam mit dem Lüttringhausener Männerchor, dem F(l)air-Weltladen, den Lütteraten und der Metzgerei Nolzen dieses erste Lüttringhausener Parkfestival veranstaltet. Übrigens auch mit dabei: die städtische Musik- und Kunstschule Remscheid, von der sogar die Idee zu einem dreitägigen Stadtteilfest stammt.