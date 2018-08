Der neugierige Gustav und die Rentnerband

Remscheid Die Lenneperin Monika Pelzer hält in ihrem Garten drei Alpakas. Die Tiere machen sich nicht nur als Rasenmäher gut, sondern gehören längst zur Familie. Die warme Wolle ihres Fells füllt zudem die Oberbetten.

Als sie das Gartentor hören, spitzen sie die Ohren und schauen genau hin. Roy Armando, Emil und Gustav haben sich ein schattiges Plätzchen gesucht und beobachten von dort aus, was im Garten passiert. Sie zwinkern den Besuchern kurz zu, so als wollten sie ihnen signalisieren: Wir haben euch im Auge. „Aber keine Sorge, sie beobachten nur“, sagt Monika Pelzer. Und sie muss es wissen. Denn die Lenneperin kennt ihre „Rentnerband“ inzwischen seit fast zehn Jahren. Damals sah sie einen Fernsehbericht über Alpakas und verliebte sich ein bisschen in die freundlichen Gesichter der Tiere. „Man kann ihnen gar nicht lange böse sein“, sagt sie. Und ohnehin würden sie dafür kaum Anlass geben.