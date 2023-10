Remscheider Reformator Adolf Clarenbach Denkmal für Lüttringhausens großen Sohn

Adolf Clarenbach war kein langes Leben vergönnt, selbst für das 15./16. Jahrhundert. Mit nur 20 Jahren hat er nach Studien in Münster und Köln den Magisterabschluss bekommen, ab 1520 war er in Münster Lehrer an einer Lateinschule und ab 1524 Konrektor an der Weseler Stadtschule. Adolf Clarenbach ist natürlich nicht als Reformator geboren worden, sondern war Katholik. Die Ideen und vor allem die Schriften Martin Luthers haben ihn jedoch zum Anhänger der Reformation werden lassen, was für ihn berufliche Konsequenzen hatte – in deren Folge er nicht nur seine Anstellung in Wesel verlor, sondern auch die Stadt verlassen musste. Das Leben als „Ketzer“ – wie die Reformatoren und ihre Anhänger von der römisch-katholischen Kirche bezeichnet wurden – war nicht leicht. Sie mussten tatsächlich um Leib und Leben fürchten. Für Adolf Clarenbach bedeutete das, dass er zwar predigen konnte, etwa in Köln und am Niederrhein, wo auch erste evangelische Gemeinschaften entstanden. Aber in seine Heimat Lüttringhausen durfte er nicht mehr – auf Verbot des Bischofs.