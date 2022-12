Blauer Mond in Remscheid Leuchtendes Symbol für Erfindergeist

Für Wessel geht demnächst ein Traum in Erfüllung. „Bald schon wird die Spitze des Blauen Monds wieder erstrahlen – die Gelder sind genehmigt, die Technischen Betriebe kümmern sich um den Anschluss“, sagt Wessel. Eigentlich sollte das schon der Fall sein, aber manchmal geht es eben nicht so schnell, wie man es sich wünschen würde. Dabei ist der große Kopf des Turms – das charakteristische MW-Zeichen, das seit 1912 das geschützte Zeichen für die Mannesmannröhren-Werke ist und vom Industriedesigner Peter Behrens gestaltet worden ist – erst am 24. Juli dieses Jahres mit einem Spezialkran wieder an seinen ursprünglichen Platz angebracht worden.