Kirchenkreis : Den Gemeinden fehlt der theologische Nachwuchs

Hartmut Demski hört im nächsten Jahr als Superintendent auf. Foto: Demski. Foto: Demski

REMSCHEID Bei der Kreissynode diskutierten die Teilnehmer, ob das Amt des Superintendenten als Vollzeitstelle ausgeschrieben wird sowie über Steuerverteilung.

Um wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des Kirchenkreises Lennep ging es bei der diesjährigen Kirchensynode. Hauptthemen waren Finanzen und der theologische Fachkräftemangel sowie die neue Ausgestaltung des Amtes des Superintendenten.

Superintendent Harmut Demski tritt im kommenden Jahr in den Ruhestand. Seit 1984 ist er Pfarrer im Kirchenkreis Lennep, seit 2006 Superintendent. Zumindest auf 75 Prozent. Die restlichen 25 Prozent ist Demski weiterhin als Pfarrer in Wermelskirchen angestellt. Als Superintendent ist der 62-Jährige Leiter des Kirchenkreises und verantwortlich für sämtliche Verwaltungsvorgänge, für Beratung, Planung und Genehmigungen zuständig, zudem als Repräsentant und Bindeglied zwischen Kirchenkreis und Landeskirche aktiv. Eine Aufgabe, die er zwar mit viel Leidenschaft ausübt, für einen Nachfolger in Zeiten des theologischen Nachwuchsmangels aber wenig attraktiv erscheint, glaubt Demski.

Daher regte er bei der diesjährigen Kreissynode an, das Amt des Superintendenten in Zukunft auf 100 Prozent anzuheben. So könne sich der Nachfolger gänzlich auf die Leitung konzentrieren. Ein neues Model, dass die Synode erst einmal diskutieren musste, erscheint es doch gewagt, ausgerechnet die Leiter-Stelle anzuheben, wo doch alle anderen reduziert werden. Doch unter den aktuellen Bedingungen sei es wichtig, eine starke Spitze zu haben, die sich um die Koordinierung kümmere.