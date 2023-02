Ärger am Bahnhof in Remscheid-Lennep Fahrstuhl defekt – und nichts passiert

Bernhard Schmid ist ziemlich sauer – man hört es in seiner Stimme am Telefon. „Der Aufzug am Lenneper Bahnhof ist seit Monaten kaputt, und nichts passiert“, berichtet er der Redaktion. „Letztens mussten wir mit der Bahn fahren, da habe ich erst den Rollator meiner Frau und dann noch die Koffer zum Bahngleis Richtung Solingen schleppen müssen. Das ist doch kein Zustand.“