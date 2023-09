Ansichtssache Das Outlet hat wieder Vorfahrt in Lennep

Die Verkehrszählungen der Experten rund um die Kölner Straße sind schon sechs Monate alt. Die Politik, so stellt sich heraus, hat sie längst gesehen, war aber offenbar nicht begeistert. Warum sagt sie es dann nicht in einer Sitzung mit Bürgern als Gästen? Die Vermutung liegt nahe, dass seit dem Millionen-Angebot des neuen Outlet-Investors die aus der Not geborenen Aktivitäten für die Lenneper Zukunft erst mal geparkt werden sollen. Dazu passt, dass eine für die vergangene Woche geplante Veranstaltung zur Lenneper Ideenkarte kurzfristig und ohne Erklärung abgesagt wurde.