Das Lenneper Weinfest lockte viele Menschen in die Altstadt

Remscheid Das Winzerfest lockte mehrere tausend Gäste nach Lennep. Es waren allerdings weniger als die Jahre zuvor.

Ein Hauch französische Lebenslust wehte am Wochenende durch die gepflasterten Gassen der alten Röntgenstadt: Die hohen mediterranen Temperaturen schwächten sich zwischen den Fachwerkhäusern ab, auf dem zentralen Markt vor der Altstadtbühne wehte sogar ein erfrischend kühles Lüftchen. Nach der Eröffnung am Freitag mit 2800 Besuchern, die sich über den Tag verteilt auf dem Platz einfanden, gönnte sich auch am Samstag dieselbe Anzahl an Gästen ein Schlückchen der neuen Weinernten diverser Winzer aus deutschen Anbaugebieten. Am Sonntag war der Eintritt frei.

Der Massenveranstaltung der vergangenen Jahre, in die sich das Weinfest in Lennep verwandelt hatte, wich eine wohltuende Gemütlichkeit mit viel Platz. Zumindest in dieser Hinsicht waren Besucher dankbar darüber, sich bei Temperaturen über 30 Grad nicht in der Menge aneinander reiben zu müssen, um an den nächsten Weinstand zu gelangen. Andererseits herrschte an manchen Ständen regelrechter Stillstand. „Ich denke, von der Stimmung her ist es angenehm. Das Wetter ist auch schön, aber es ist nicht so voll wie die vergangenen Jahre“, bemerkte Gisela Schön vom gleichnamigen Weingut bei Rüdesheim am Rhein. Auch ein geringerer Weinkonsum sei zu verzeichnen – zum einen durch die geringere Besucheranzahl, aber natürlich auch durch die hohen Temperaturen.