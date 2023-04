Solinger Straße in Remscheid Das Deponie-Dilemma

Für Christian Günther (SPD) macht der Plan keinen Sinn. Da werde über viele Jahre mit Millionenmitteln die Fläche einer ehemaligen Mülldeponie rekultiviert und in Wert gesetzt, nur um am Ende mitten im Gebiet wieder einen Standort für das Abladen von „Müll“ zu planen. Gemeint ist damit der von den Technischen Betrieben (TBR) geplante Umzug des Wertstoffhofs auf einen höher gelegenen Teil der Deponiefläche an der Solinger Straße. Die neue Anlage soll größer sein als die aktuelle. Die Rekultivierung der Deponie soll 2025 abgeschlossen sein.