Kostenloses Konzert mit MerQury und den Symphonikern : Eine musikalische Zeitreise

Remscheid Die EWR Remscheid hatten beim Dankeschön-Konzert alles bereitet für einen Abend mit großartiger Stimmung und Gänsehaut-Atmosphäre. 3000 Zuschauer waren in die Wagenhalle gekommen.

Vor den Augen und Ohren von mehr als 3000 Besuchern wurde die legendärste Rockband aller Zeiten in der EWR-Wagenhalle zum Leben erweckt. Die Band „MerQury“ und die Bergischen Symphoniker sorgten mit Klassikern wie „Under Pressure“, „The Show Must Go On“, „Barcelona“ oder Bohemian Rhapsody für Stimmung und Gänsehaut-Atmosphäre.