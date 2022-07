Karten-Verlosung in Remscheid : Culcha Candela spielen Feel-Good-Musik auf dem Schützenplatz

Die Berliner Band Culcha Candela spielt am 12. August beim Eventgarten Open Air in Remscheid. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Alt-Remscheid Vermutlich ist es die musikalische Vielseitigkeit, die die Berliner Band Culcha Candela ausmacht, die auf dem Remscheider Schützenplatz auftritt: Reggae, Dancehall, Hip-Hop.

Die Genres sind so verschieden wie die Mitglieder der multikulturellen Kultcombo, die ihre Werke in vier Sprachen verfasst: Deutsch, Englisch, Spanisch und Patois (jamaikanische Sprache mit englischen Wurzeln). 2022 feiern die verbliebenen vier Jungs von Culcha Candela ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, am 12. August kommt die Band nach Remscheid zum Eventgarten Open Air auf dem Schützenplatz.

„Wir waren zwar schon viel unterwegs und haben sehr viele wunderschöne Ecken des Landes besucht. Auch das Rheinland und das Bergische waren dabei, aber in Remscheid selbst waren wir tatsächlich noch nie“, lässt die Berliner Truppe wissen. „Umso mehr freuen wir uns darauf, am 12. August unseren Horizont wieder ein Stück zu erweitern.“

Überhaupt – nach der langen Corona-Pandemie und dem Ausfall an Liveveranstaltungen fiebern die Musiker Konzerten mehr denn je entgegen. „Wir machen Musik für die Bühne, wir lieben es, sie dort mit möglichst vielen Menschen zu teilen und zu zelebrieren, daher war die Pandemie für uns als Band eine echt unschöne Zeit. Wir haben zwar viel ausprobiert, Autokino-Shows oder Strandkorb-Veranstaltungen, aber an richtige Konzerte kommt das alles nicht ran.“

Culcha Candela gelten als gute Performer, die ihr Publikum gekonnt mit einbinden, in Form von kleinen Sprachkursen auf Spanisch oder Tanzchoreos. Die „Feel-Good-Musik“ kommt bei Menschen jeglicher Generationen an, viele können sich mit den teils politischen Botschaften in den Texten identifizieren. Kurz: Culcha Candela tun viel dafür, einen Draht zu den Zuschauern aufzubauen.

Aber: Ob das nach langer Corona-Pause noch so einfach ist? „Zu Beginn hatten wir den Eindruck, dass die Leute irgendwie zurückhaltender waren als vor der Pandemie. Vielleicht, weil sie sich daran gewöhnt hatten, Menschen auf Abstand zu halten“, erzählt die Band „doch im Verlauf dieser ersten Konzerte nach Corona kam den meisten wohl die Erinnerung an bessere Zeiten und auch die Lust am gemeinsamen Feiern zurück.“