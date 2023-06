CSD in Remscheid Flagge zeigen und die Vielfalt feiern

Zwei Gruppen für queere Jugendliche gibt es in Remscheid, angefangen wurde mit vier Teilnehmern, heute sind es mindestens doppelt so viele. Auch Jolene „Yun“ (18) gehört dazu und auch sie beteiligt sich aktiv am CSD – unter anderem mit einem Redebeitrag. Genauso übrigens wie auch der SPD-Landtagsabgeordnete für Remscheid, Sven Wolf. Es werden Bands spielen, es soll Infostände und Beratungsangebote geben, kulinarische Angebote und Mitmachaktionen auch für Kinder. Später gegen 22 Uhr sind dann alle Besucher eingeladen, in der Tanzfabrik weiter zu feiern. „Wir wollen ein ganz buntes Fest veranstalten“, sind sich alle einig, so bunt wie ein Regenbogen, der ja symbolisch dafür steht, dass alle Menschen einzigartig und wunderbar sind. Eingeladen sind dazu ausdrücklich alle Menschen, egal welchen Alters, welcher Herkunft, welcher Orientierung.