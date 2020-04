Remscheid : Coronavirus: Zahl der Toten steigt auf sieben

Remscheid In den vergangenen Tagen sind in Remscheid drei weitere Menschen gestorben, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt waren.

Alle hätten zusätzlich an multiplen Grunderkrankungen gelitten, teilt die Stadt mit. Die Zahlen sind nicht tagesgenau. Es habe „Meldeverzögerungen“ gegeben. Damit steigt die Zahl der Coronatoten auf sieben Personen im Alter zwischen 72 und 90 Jahren, davon sind fünf Männer.