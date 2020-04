Corona-Krise in Remscheid : Remscheiderin plant „Quarantäne-Buch“

Corona-Krise in Remscheid

Remscheid Elisabeth Erbe ruft Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren dazu auf, kurze Geschichten für ein Buchprojekt zu schreiben. Die Themen der Beiträge sind frei wählbar. Einsendeschluss ist Ende April.

Dass die Corona-Krise in vielen Menschen die Kreativität beflügelt, zeigt sich an unterschiedlichen Punkten im Leben. Wo der eine ein lange vernachlässigtes Hobby wieder entdeckt, findet der andere ein ganz neues Hobby. Elisabeth Erbe wiederum hat sich daran erinnert, dass sie vor zehn Jahren schon einmal ein Buchprojekt mit Beiträgen von Kindern ins Leben gerufen hat. Die Remscheiderin ist Gründerin und Geschäftsführerin des Erbe-Verlags.

„Damals war es ein Projekt zum Thema ‚Du gehst durch einen magischen Spiegel – was passiert dann?‘ Das lief richtig gut und viele Kinder und Jugendliche haben da mitgemacht und ihre Gedanken und Ideen aufgeschrieben“, sagt Elisabeth Erbe. In Zeiten von Corona wolle sie nun Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren dazu aufrufen, an einem neuen Quarantäne-Buch-Projekt mitzuwirken.