Kampf gegen Corona-Pandemie : Remscheid rechnet mit Corona-Impfungen schon im Januar

Mitten in der zweiten Welle der Corona-Infektionen gibt es gute Nachrichten. Ab dem 15. Januar sollen in Remscheid die ersten Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt werden können, berichtete am Donnerstag der Leiter des Corona-Krisenstabs, Thomas Neuhaus, auf Nachfrage unserer Redaktion. Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums erklärte am Donnerstag auf Nachfrage, dass dort nichts von einem solchen Starttermin für die Impfung bekannt sei.