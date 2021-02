Coronavirus in Remscheid : Pandemie fordert 125. Todesopfer, Mutation aufgetaucht

Insgesamt 3374 Remscheider haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Eine 88-jährige Frau ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, berichtet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer in der Stadt auf 125. Zudem ist in Remscheid erstmalig die britische Genvariante des Coronavirus nachgewiesen worden.

94 Remscheider sind derzeit mit dem Virus infiziert und befinden sich ebenso in Quarantäne wie 394 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. 27 Covid-Kranke liegen im Krankenhaus, fünf davon auf der Intensivstation. Der Inzidenz-Wert steht bei 59,3.

Derweil ist in Remscheid erstmalig die britische Genvariante des Coronavirus an einer infizierten Person nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt hatte ein Differenzierungsergebnis im Labor in Auftrag gegeben, nachdem ihr bekannt geworden war, dass es zwischen einem Träger dieser Genmutation aus Solingen und einer infizierten Person aus Remscheid Kontakt gegeben hatte.

Fünf weitere Differenzierungsergebnisse von positiv Getesteten im selben Zusammenhang stehen noch aus. Die Laborergebnisse werden am Donnerstag erwartet. In einem weiteren Fall hat sich der Verdacht nicht bestätigt.

(red)