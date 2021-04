Coronavirus in Remscheid : Weiteres Testzentrum in Lüttringhausen

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen beschreibt, steht bei 247,0. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Lüttringhausen In Lüttringhausen geht am Donnerstag die Lütter-Teststation, Barmer Straße 10, mit der kostenfreien Bürgerschnelltestung an den Start, verkündet die Stadtverwaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr, donnerstags und samstags von 8 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Dienstags ist geschlossen.

Eine Terminbuchung kann telefonisch oder per WhatsApp-Nachricht unter der Telefonnummer 01 57 / 50 30 68 62 oder per E-Mail unter info@luetter-Teststation.de vereinbart werden. Die Webseite Luetter-Teststation.de wird pünktlich zur Eröffnung online geschaltet. Sie enthält auch ein Termin-Buchungstool zur Online-Buchung.

In der Seestadt auf dem Berge sind derzeit 488 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und leben in häuslicher Quarantäne, meldet das Gesundheitsamt. Isoliert sind auch 1058 Personen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten. Insgesamt 4812 Bürger sind bislang positiv auf das Virus getestet worden. 25 Covid-Patienten im Alter zwischen zehn und 89 Jahren liegen derzeit im Krankenhaus, zehn davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden, sechs werden beatmet.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen beschreibt, steht am Dienstag bei 247,0. Der durchschnittliche Inzidenz-Wert in NRW liegt bei 135,5.

(red)