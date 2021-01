Coronavirus in Remscheid : Trauer um Ex-Bürgermeister Wolfgang Sause

Wolfgang Sause bei einer Rede zum Denkmaltag im Jahr 2003. Foto: Körschgen, Jürgen (jko)

Remscheid Die Corona-Pandemie hat in Remscheid ein prominentes Todesopfer gefordert. Im Alter von 81 Jahren verstarb der frühere Bürgermeister Wolfgang Sause am Mittwoch an den Folgen einer Infektion mit dem Virus.

Das berichtete seine Frau Helgard am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Beide Eheleute hatten sich mit dem gefährlichen Virus infiziert. Doch während sich seine Ehefrau wieder von der Infektion erholte, traf es Wolfgang Sause schwerer.

Der Lenneper Wolfgang Sause war Lehrer am Röntgen-Gymnasium und wurde ein Urgestein der Remscheider Politik. Seit 1975 war er für die CDU in der Kommunalpolitik aktiv. Überzeugt wurde er damals zu diesem Schritt von Karl-Heinz Bona, dem Sause 1994 als Bürgermeister folgte. Zehn Jahre füllte er dieses Amt aus. Sause war auch Bezirksvorsteher in Lennep. 30 Jahre war er Mitglied des Stadtrates. Im Ruhestand ist das Ehepaar Sause viel gereist. Die nächste Reise war geplant, sagt Helgard Sause. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) kündigte an, dass die Stadt ein Kondolenzbuch auslegen wird, in dem sich Bürger von Wolfgang Sause verabschieden können.

„Als ich heute vom Tod Wolfgang Sauses erfahren habe, war dies ein schwerer Schock für mich. Der Verstorbene ist ein politisches Urgestein der CDU Remscheid“, sagte Fraktionschef Markus Kötter: „Für mich persönlich war er ein wichtiger politischer Ratgeber und Ansprechpartner. Ich werde ihn sehr vermissen.“