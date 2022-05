Coronavirus in Remscheid​: Städtische Impfstelle zieht um​

Coronavirus in Remscheid

Remscheid Die städtische Impfstelle an der Rosenhügeler Straße hat zum Monatsende geschlossen. Ihr Betrieb geht mit gleichen Öffnungszeiten mit und ohne Termin an anderer Stelle weiter.

Im Zentrum Süd wurde noch bis einschließlich Dienstag gegen Corona geimpft. Nach ein paar Tagen Abbau und Umzug geht es nach Pfingsten ab dem 7. Juni vorübergehend im Gesundheitshaus an der Hastener Straße 15 in der ehemaligen Impfstelle der BEST GmbH weiter, meldet die Stadtverwaltung.